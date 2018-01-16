Общество больных диабетом заподозрили в политической деятельности

Во Фрунзенском районном суде Саратова началось рассмотрение двух административных производств в отношении региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, и бывшего председателя этой организации Екатерины Рогаткиной. По мнению районной прокуратуры, организация вела политическую деятельность, не встав на учет в качестве иностранного агента.

Сами же общественники только руками разводят в недоумении: какая политика? Мы только оказываем благотворительную помощь, консультируем больных, стараемся облегчить им жизнь. По словам нынешнего председателя организации Ларисы Сайгиной в организации работают люди, которые либо сами столкнулись с диабетом, либо этим тяжелым заболеванием заболел кто-то из родственников, чаще всего дети. Ведь заболевшие диабетом зачастую не знают, как им питаться, как контролировать уровень сахара в организме.

Дважды общественники совместно с региональными учреждениями здравоохранения договаривались о приезде в регион, где по официальным данным проживает 85 тысяч больных диабетом, передвижной экспресс-лаборатории - диамобиля Лиги здоровья нации.

Управление Министерства юстиции по региону проверяло организацию и никаких нарушений в его деятельности не выявило. Однако у работников прокуратуры Фрунзенского района свой взгляд. Они подсчитали, подытожили и объявили: за несколько лет в качестве благотворительной помощи общественная организация получила от фармацевтических компаний, в том числе иностранных, аж... 645 тысяч рублей. А раз так, то общественники продали родину, передавая якобы в своих отчетах данные, которые позволяют "определить болевые точки региона". Да что там точки? Могут использоваться для "дискредитации органов власти" и "инспирирования протестной деятельности". И следует вывод о наличии в действиях общественников "признаков политической деятельности".

Помощь диабетикам расценили как "дискредитацию органов власти"

Хотя в законе прямо сказано, что к политической не относятся деятельность в сфере здравоохранения, профилактике и охране здоровья граждан, социальной поддержки и защиты, пропаганды здорового образа жизни, физкультуры... Кроме того есть разъяснения Конституционного суда на этот счет. Но районному прокурору виднее.