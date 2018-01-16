В Нижнем Новгороде эвакуировали отель из-за сообщения о бомбе

Сегодня утром в Нижнем Новгороде были эвакуированы сотрудники и постояльцы отеля Hampton by Hilton на улице Горького: в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, тревожный сигнал был получен правоохранителями в 09.50, на место выехали специалисты для обследования здания. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Как пояснили в пресс-службе городского УМВД, по всей видимости, кто-то из постояльцев забыл свои личные вещи.

Количество эвакуированных людей не уточняется. В отеле "РГ" сообщили, что проверочные мероприятия длились около полутора часов, "теперь все могут возвращаться".