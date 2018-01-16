В Перми пришла в сознание пострадавшая в резне учительница

В минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в школе №127 Перми.

Как сообщает министерство, по состоянию на восемь утра 16 января в городской клинической больнице №4 по-прежнему находятся три человека: двое молодых людей в состоянии средней тяжести и учительница, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии с положительной диинамикой.

Девять школьников размещены в Краевой детской клинической больнице в состоянии средней тяжести. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии с положительной динамикой, угрозы жизни нет.

При этом "Интерфакс" со ссылкой на главврача ГКБ №4 Андрея Ронзина сообщает, что учительница пришла в сознание, но пока находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, утром в понедельник в школе №127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с ранениями, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Зачинщикам драки по 16 лет.

Один из подростков, по данным уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").