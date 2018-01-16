В Удмуртии нашли двух пропавших мальчиков

В Удмуртии нашли двух мальчиков, которые пропали по дороге в школу. Оба на попутках уехали из Камбарки в Ижевск, а это порядка ста километров пути, сообщили "РГ" в поисково-спасательном отряде "Регион 18".

- Нами велась работа по всестороннему распространению информации, расклейке ориентировок, пешее и автопатрулирование, отработка информации, поступающей на горячую линию. Многие сообщения подтверждались, благодаря чему получилось сложить маршрут передвижения пропавших детей, - пояснили в отряде.

Известно, что до Ижевска школьники ехали на нескольких машинах. В связи с этим поисковая группа просит автомобилистов быть бдительными и незамедлительно сообщать в полицию о случаях, когда на дорогах "голосуют" маленькие дети.

Напомним, заявление о пропаже двух мальчиков поступило в полицию 15 января. Ранее дети уже уходили из дома, но пропадали не больше, чем на сутки.