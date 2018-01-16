В Удмуртии по дороге в школу пропали два мальчика

В Удмуртии два мальчика из Камбарки пропали по дороге в школу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по республике.

- Заявление поступило от родителей в первой половине дня 15 января. Поиск детей продолжается, - пояснили в министерстве.

По информации поисково-спасательного отряда "Регион 18", мальчики 2006 и 2007 годов рождения ушли из дома 14 января. В тот же день их видели переходящими Камский мост в направлении из Камбарки в Ижевск. Ранее они уже уходили из дома, но пропадали не больше суток.

Приметы детей:

Илья: рост 130-135 сантиметров, худощавое телосложение, одет в темно-синюю куртку, черную вязанную шапку, такого же цвета утепленные штаны и черные валенки. При себе у него был портфель с вещами и одеждой.

Камиль: рост 120-125 сантиметров, худощавое телосложение, одет в черную куртку, черную шапку, такого же цвета утепленные штаны и черные кроссовки с белыми узорами и надписями. Мальчик картавит.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить в полицию - 02 (с мобильного 102), или на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71.