Глава сельского района не разрешил соседке подключиться к водопроводу

Жительница райцентра Солонешное Галина Бровко каждый день ходит за водой к колонке, расположенной в километре от ее дома. 71-летняя женщина говорит, что ее сосед, глава Солонешенского района Виктор Горбачев, не разрешил ей подключиться к водопроводу.

- Вода к моему дому не подведена, возить ее приходится в бидоне на тележке. Каждую зиму мучаюсь. В морозы вода замерзает, - со слезами рассказывает Галина Александровна.

Как выяснилось, пенсионерка дважды просила разрешения у местных властей врезать трубу от своего дома в систему централизованного водоснабжения. Местные коммунальщики готовы были еще прошлым летом сделать все необходимые работы за 20 тысяч рублей. Однако Виктор Горбачев наложил резолюцию: "Администрация предлагает вам привлечь специализированную организацию по бурению скважины на вашем приусадебном участке". При этом в официальной бумаге так и не было объяснено, почему нельзя подключиться к централизованному водоснабжению.

- Заплатить за бурение скважины я не в состоянии, - сокрушается селянка. - Это будет стоить около 200 тысяч рублей. Где мне их взять?

В администрации Солонешенского района "РГ" удалось получить комментарий на правах анонимности от одного из его подчиненных. По его словам, глава района на самом деле не разрешил копать траншею вдоль его дома.

Бурение скважины обойдется пенсионерке в 200 тысяч рублей, а подключение к водопроводу - в 20

Вот так-то, не дам портить вид моего хозяйства! И не случайно, видать, в декабре прошлого года Горбачева обвинили в нарушении требований антикоррупционного и земельного законодательства. Раз характер-то во всем характер!

В 2007 году Виктор Григорьевич взял в аренду на 20 лет 1,4 гектара земли в шести километрах от села Тележиха. Договор предусматривал размещение на этой земле личного подсобного хозяйства без возведения капитальных построек. Однако вскоре там появилась мини-турбаза с тремя домиками, загоном для лошадей и вспомогательными помещениями. В мае 2017 года на главу подали жалобу в прокуратуру района с просьбой проверить законность возведения турбазы. В ходе проверки выяснилось, что администрация района не опубликовала в СМИ сообщение о возможности взять данный участок в аренду, тем самым нарушив требования Земельного кодекса РФ. Земельный кодекс был нарушен и в части границ арендованного участка.

Глава района отделил от участка кусок площадью чуть больше тысячи квадратных метров и отдал его в аренду своей супруге.А оставшуюся землю площадью 1,25 гектара с турбазой Виктор Горбачев арендовал совместно с женой. При проверке работники прокуратуры нашли на обоих участках по три строения, разрешения на постройку которых администрация не выдавала. Документов, подтверждающих право владения данными объектами, у четы Горбачевых не оказалось, и в реестре муниципальной собственности они не значились.

Прокуратура направила письмо на имя главы с требованием сноса самовольных построек, Горбачев его не выполнил. Поскольку в действиях главы Солонешенского района были обнаружены нарушения земельного и антикоррупционного законодательства в корыстных интересах, в районный Совет депутатов ведомство направило требование о привлечении главы района к ответственности, однако депутаты этого не сделали. Тогда прокуратура обратилась в суд по поводу сноса турбазы и выиграла его. Договоры аренды, заключенные с супругами Горбачевыми, судом были признаны недействительными, а все постройки - самовольными. По закону Горбачев был обязан снести эти постройки еще в прошлом году, однако они стоят целы-целёхоньки.

Вот на такого неприступного главу района пытается найти управу пожилая женщина. "РГ" будет следить за развитием ситуации.