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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Лене трактор ушел под лед при попытке поднять затонувший бензовоз

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)

Поднять затонувшие автокран и автоцистерну с 20 тоннами нефти, провалившиеся под лед на реке Лена, не удается. Более того, спасательная операция завершилась тем, что под лед провалился еще и трактор.

Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, решение выгнать на лед реки 25-тонный трактор приняла администрация Киренского района. С его помощью рассчитывали вытянуть "Уралы", затонувшие на прошлой неделе. Тем самым, пояснили, в МЧС местные власти сами нарушили запрет выезда на лед водоема в несанкционированном месте, да еще и в условиях, когда лед недостаточно окреп и не мог выдержать тяжелую технику.

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Руководство ГУ МЧС России по Иркутской области готовит в адрес губернатора региона письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района и ее отношение к вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, в ночь на 11 января при переезде через Лену вне санкционированной ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая 20 тонн нефтепродуктов. Чтобы ее вытащить собственник прислал автокран, который провалился на том же месте. В результате аварии часть нефтепродуктов вылилась в реку.

На месте ЧП работала бригада спасателей, которая с помощью сорбента и боновых заграждений локализовала разлив, а также выпилила загрязненный лед.

Поскольку ниже по течению водозаборов на реке нет, то подъем автомашин ведомство оставило на совести собственника.

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