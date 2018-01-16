В Томске 800 детей эвакуировали из школы из-за пожара

Более 800 учеников школы №58 Томска эвакуированы из-за возгорания в электрощите.

- В 11.34 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании в здании школы по улице Бирюкова, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Томской области. - Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности.

На место немедленно были направлены силы из большинства пожарно-спасательных частей. Как оказалось, в школе сработала пожарная сигнализация. Учащихся и преподавателей вывели на улицу до прибытия пожарных. Возгорание было оперативно ликвидировано при помощи порошкового огнетушителя.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание электрического щита. Обстоятельства случившегося выясняются.