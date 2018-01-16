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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске 800 детей эвакуировали из школы из-за пожара

Текст: Наталья Граф (Томск)

Более 800 учеников школы №58 Томска эвакуированы из-за возгорания в электрощите.

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
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- В 11.34 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании в здании школы по улице Бирюкова, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Томской области. - Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности.

На место немедленно были направлены силы из большинства пожарно-спасательных частей. Как оказалось, в школе сработала пожарная сигнализация. Учащихся и преподавателей вывели на улицу до прибытия пожарных. Возгорание было оперативно ликвидировано при помощи порошкового огнетушителя.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание электрического щита. Обстоятельства случившегося выясняются.

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