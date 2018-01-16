В Дагестан начали прибывать члены спецгруппы из работников прокуратуры, сформированной из сотрудников ведомства разных регионов страны. Проверка коснется соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства и противодействия коррупции в Махачкале.

Как ожидается, основное внимание комиссия - а это около 40 человек - уделит ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков под незаконное строительство. По данным регионального штаба ОНФ, только в Махачкале около 400 многоквартирных домов построены или строятся без разрешительной документации или с различными нарушениями. И это в девятибалльной сейсмической зоне.

В махачкалинской мэрии "РГ" рассказали, что практически все разрешительные документы подписывались предыдущими главами города. Кто на самом деле виноват и что делать, теперь выяснят сотрудники прокуратуры.Генеральный директор Ассоциации "Гильдия строителей СКФО" Запир Акаев считает, что в республике царила полная вседозволенность: "Строят кто угодно, где угодно и как угодно".