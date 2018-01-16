В Каспийске полицейские уничтожили вооруженного боевика

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции в Каспийске. В результате перестрелки нападавший был уничтожен.

Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел, когда сотрудники МВД остановили для проверки документов легковой автомобиль. Находившийся за рулем мужчина начал стрелять в полицейских из пистолета.

"Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия изъят пистолет", - сообщает информационное агентство.

По данным управления МВД России по СКФО, жертв и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников полиции нет. На месте перестрелки работают криминалисты и следственная бригада.