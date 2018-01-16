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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На солнечной тяге

В столице Ингушетии впервые запустят "умный" трамвай
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
В Ингушетии запустят первый в истории республики трамвай, который к тому же будет работать на солнечных батареях.
Ранее в Магасе появились "умные" остановки, где в ожидании транспорта можно выпить кофе, почитать электронную книгу и даже высушить мокрую одежду. Фото: Алена Ларина Ранее в Магасе появились "умные" остановки, где в ожидании транспорта можно выпить кофе, почитать электронную книгу и даже высушить мокрую одежду. Фото: Алена Ларина
Ранее в Магасе появились "умные" остановки, где в ожидании транспорта можно выпить кофе, почитать электронную книгу и даже высушить мокрую одежду. Фото: Алена Ларина

Новый вид транспорта появится в столице региона. Более того, это будет не обычный трамвай, а "умный" - с электронной библиотекой и аудиогидом на 15 языках, рассказывающим о республике и ее традициях и обычаях.

Фото: Николай Нестеренко/РГ
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Как уточнили в мэрии, в планах - также оснастить вагоны массажными креслами. А подождать трамвай зимой можно будет на теплой новенькой скамейке, которые установят на городских улицах. Они будут с подогревом.

В Магасе уже есть "умные" остановки и контейнеры для сбора мусора, напичканные электроникой. На остановочных комплексах стоимостью в полтора миллиона рублей каждый можно выпить кофе, почитать электронную книгу, высушить мокрую одежду, а с недавних пор и написать письмо в администрацию или напрямую мэру. Текст набирается на специальном терминале, при этом шрифт предусмотрен на трех языках - русском, ингушском и английском - и тут же пересылается адресату. В экстремальной ситуации прямо с остановки можно вызвать наряд полиции, в панель конструкции вмонтирована кнопка оперативного реагирования.

Электронные мусорные баки, как и двери умных остановок, открываются автоматически, когда человек подходит выбросить мусор. Причем сам мусор тут же уплотняется гидропрессом, а работают контейнеры от солнечной энергии. Она используется и в терминалах для сбора вещей для малоимущих граждан. Как только они наполняются, в социальную службу приходит смс-уведомление, и ее сотрудники едут, чтобы освободить терминал для новых вещей.

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Еще одно электронное новшество, появившееся в ингушской столице перед Новым годом, - "зонты ожидания" для пешеходов, похожие на обычный зонтик в английском стиле, увеличенный в размерах.

- С виду это большой и оригинальный зонт-трость. Пока таких всего несколько, но будет больше, - заверили в мэрии.

Под "зонтами ожидания" пешеход может переждать запрещающий сигнал светофора, спрятаться от снега и дождя, а в будущем - от жаркого солнца. Как и остановочные комплексы, они были специально разработаны для Магаса.

"Зонты ожидания" планируется оснастить электронным оборудованием, которое даст возможность скачать на мобильный телефон правила дорожного движения.

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