Новгородцев осудили за хищение маткапитала на 5,5 млн рублей

В Новгородской области вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которые занимались "обналичиванием" материнского капитала. Как установил Новгородский районный суд, злоумышленники совершили 48 фиктивных сделок.

Схема, по которой участники ОПГ наживались на "детских" деньгах, была очень проста. Они зарегистрировали коммерческую организацию под названием "Центр недвижимости", выдавали займы на имя граждан, имеющих право на маткапитал, и покупали недорогую недвижимость. В документах, которые направлялись в Пенсионный фонд РФ для получения возмещения, стоимость жилья злоумышленники серьезно завышали. В результате бюджет лишился больше 5,5 миллиона рублей.

Работу фиктивного "Центра недвижимости" пресекли в сентябре 2013 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области вместе с представителями региональной прокуратуры. Правоохранителям удалось задокументировать факты незаконного использования средств материнского капитала.

Сегодня, 16 января, на скамье подсудимых оказался руководитель ОПГ и шестеро его подельников. Новгородцев признали виновными в "мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой" и "покушении на мошенничество".

Главаря приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. Пятеро подсудимых проведут от 4 лет 2 месяцев до 6 лет в колониях общего и строгого режимов и заплатят штрафы. Шестой участнице группы назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом.

Вину в совершении преступлений подсудимые, по информации прокуратуры Новгородской области, не признали. Приговор в законную силу не вступил.