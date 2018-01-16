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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородцев осудили за хищение маткапитала на 5,5 млн рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которые занимались "обналичиванием" материнского капитала. Как установил Новгородский районный суд, злоумышленники совершили 48 фиктивных сделок.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Схема, по которой участники ОПГ наживались на "детских" деньгах, была очень проста. Они зарегистрировали коммерческую организацию под названием "Центр недвижимости", выдавали займы на имя граждан, имеющих право на маткапитал, и покупали недорогую недвижимость. В документах, которые направлялись в Пенсионный фонд РФ для получения возмещения, стоимость жилья злоумышленники серьезно завышали. В результате бюджет лишился больше 5,5 миллиона рублей.

Работу фиктивного "Центра недвижимости" пресекли в сентябре 2013 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области вместе с представителями региональной прокуратуры. Правоохранителям удалось задокументировать факты незаконного использования средств материнского капитала.

Сегодня, 16 января, на скамье подсудимых оказался руководитель ОПГ и шестеро его подельников. Новгородцев признали виновными в "мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой" и "покушении на мошенничество".

Главаря приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. Пятеро подсудимых проведут от 4 лет 2 месяцев до 6 лет в колониях общего и строгого режимов и заплатят штрафы. Шестой участнице группы назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом.

Вину в совершении преступлений подсудимые, по информации прокуратуры Новгородской области, не признали. Приговор в законную силу не вступил.

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