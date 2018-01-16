Петербургского водителя оштрафовали за дрифт по Исаакиевской площади

Полиция нашла водителя, устроившего дрифт по Исаакиевской площади. Видео его опасного заезда было опубликовано в интернете в декабре и привлекло внимание правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе расследования сотрудники ОГИБДД Адмиралтейского района установили личность лихача. Им оказался 30-летний водитель тюнингованного Nissan, ранее не привлекавшийся к ответственности.

На мужчину составили три административных протокола - о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, нарушении правил маневрирования, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части. В результате водителя оштрафовали на 2500 рублей.