Василий Прокофьевич Любин - целая эпоха в археологии. Это подчеркивали его именитые коллеги на конференции "Памятники Кавказа в контексте нижнего и среднего палеолита Евразии", которая устроена в Санкт-Петербурге в честь 100-летия ученого. Среди гостей директор Института палеонтологии человека в Париже Анри де Люмлей, с которым юбиляра связывает давняя дружба и творческое сотрудничество: они вместе вели раскопки в Африке.

А ученик Василия Любина, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков, директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, отметил, что Любин указал людям путь первоначального заселения Сибири. И в этой шутке есть только доля юмора: многие идеи Василия Прокофьевича помогли его последователям сделать важнейшие открытия, в числе которых уникальные находки в Денисовской пещере на Алтае.

Василий Любин создал школу исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России, первооткрыватель раннего палеолита в Армении. А исследование Кударских пещер в Южной Осетии стало классикой археологической науки. Здесь обнаружено более 7 тысяч находок, многие из которых вошли впоследствии в коллекцию Эрмитажа.

- Сейчас она у нас так и называется - коллекция Любина, - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. И вспоминает, как молодым ученым Василий Любин, будучи аспирантом его отца, Бориса Борисовича Пиотровского, подарил ему в Армении найденный на раскопках нуклеус (осколок камня, который древние люди использовали при создании орудий труда). "Он и сейчас хранится у меня, - говорит Михаил Пиотровский. - Когда что-то идет не так, я всегда его трогаю: помогает. Любин приучил нас всех к эстетическому восприятию палеолита".

В Эрмитаже хранится коллекция Любина - уникальные находки из Кударских пещер

В юности Василий Любин вовсе не собирался становиться археологом. Истфак Одесского университета он окончил в 1941 году и сразу ушел на фронт. А вернулся капитан Любин лишь в 1946-м, после полной победы над Японией. Послевоенная жизнь занесла его на Кавказ. Он учительствовал в школе для беспризорников в Цхинвале. А в свободное время бродил по окрестностям, отыскивая необычные предметы. Так он нашел наконечник древней стрелы и топорик. Пошел проконсультироваться в местный музей и познакомился с Евгенией Георгиевной Пчелиной, сотрудником Эрмитажа, она привлекла его к настоящим раскопкам. А потом посоветовала поступать в аспирантуру к Борису Борисовичу Пиотровскому.

Сейчас на вопрос, почему делом своей вековой жизни Любин выбрал археологию, он отвечает: здесь очень широкий спектр занятий. От полевых раскопок до кабинетной работы. От геологии и стратиграфии до геоморфологии и биологии. И признается: то, что многим кажется невзрачным камнем, для него повод для трепета: "Я камень боготворю, он меня впечатляет, возникает желание расшифровать все, что он может рассказать". Кстати, последний раз на раскопки профессор Василий Прокофьевич ездил два года назад. Сейчас его рабочее место стол в кабинете Института истории материальной культуры РАН. Секрет своего физического и творческого долголетия юбиляр объясняет просто: "Овсяная каша. Я всегда избегал есть то, что вкусно, но не здорово".

Его жена, археолог Елена Беляева, младше мужа на 42 года. Их браку уже 30 лет, и она подтверждает: "Любин полон творческих планов, работает над мемуарами, консультирует коллег". Кстати, на 100-летие она подарила мужу велотренажер: подарок, которому патриарх очень обрадовался.

Президент Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев и другие официальные лица направили юбиляру телеграммы, приветственные адреса и подарки. А Республика Южная Осетия наградила ученого "Орденом Почета".