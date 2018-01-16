Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 21:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх палеолита

Единственный в мире археолог, который и в свои 100 лет продолжает работать
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Василий Прокофьевич Любин - целая эпоха в археологии. Это подчеркивали его именитые коллеги на конференции "Памятники Кавказа в контексте нижнего и среднего палеолита Евразии", которая устроена в Санкт-Петербурге в честь 100-летия ученого. Среди гостей директор Института палеонтологии человека в Париже Анри де Люмлей, с которым юбиляра связывает давняя дружба и творческое сотрудничество: они вместе вели раскопки в Африке.
Василий Любин: Я камень боготворю, стараюсь его расшифровать. Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры Василий Любин: Я камень боготворю, стараюсь его расшифровать. Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры
Василий Любин: Я камень боготворю, стараюсь его расшифровать. Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры

А ученик Василия Любина, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков, директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, отметил, что Любин указал людям путь первоначального заселения Сибири. И в этой шутке есть только доля юмора: многие идеи Василия Прокофьевича помогли его последователям сделать важнейшие открытия, в числе которых уникальные находки в Денисовской пещере на Алтае.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Археологи обнаружили на Алтае "непотревоженный" некрополь

Василий Любин создал школу исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России, первооткрыватель раннего палеолита в Армении. А исследование Кударских пещер в Южной Осетии стало классикой археологической науки. Здесь обнаружено более 7 тысяч находок, многие из которых вошли впоследствии в коллекцию Эрмитажа.

- Сейчас она у нас так и называется - коллекция Любина, - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. И вспоминает, как молодым ученым Василий Любин, будучи аспирантом его отца, Бориса Борисовича Пиотровского, подарил ему в Армении найденный на раскопках нуклеус (осколок камня, который древние люди использовали при создании орудий труда). "Он и сейчас хранится у меня, - говорит Михаил Пиотровский. - Когда что-то идет не так, я всегда его трогаю: помогает. Любин приучил нас всех к эстетическому восприятию палеолита".

В Эрмитаже хранится коллекция Любина - уникальные находки из Кударских пещер

В юности Василий Любин вовсе не собирался становиться археологом. Истфак Одесского университета он окончил в 1941 году и сразу ушел на фронт. А вернулся капитан Любин лишь в 1946-м, после полной победы над Японией. Послевоенная жизнь занесла его на Кавказ. Он учительствовал в школе для беспризорников в Цхинвале. А в свободное время бродил по окрестностям, отыскивая необычные предметы. Так он нашел наконечник древней стрелы и топорик. Пошел проконсультироваться в местный музей и познакомился с Евгенией Георгиевной Пчелиной, сотрудником Эрмитажа, она привлекла его к настоящим раскопкам. А потом посоветовала поступать в аспирантуру к Борису Борисовичу Пиотровскому.

Фото: depositphotos.com
Какие тайны хранят дольмены в уральских лесах

Сейчас на вопрос, почему делом своей вековой жизни Любин выбрал археологию, он отвечает: здесь очень широкий спектр занятий. От полевых раскопок до кабинетной работы. От геологии и стратиграфии до геоморфологии и биологии. И признается: то, что многим кажется невзрачным камнем, для него повод для трепета: "Я камень боготворю, он меня впечатляет, возникает желание расшифровать все, что он может рассказать". Кстати, последний раз на раскопки профессор Василий Прокофьевич ездил два года назад. Сейчас его рабочее место стол в кабинете Института истории материальной культуры РАН. Секрет своего физического и творческого долголетия юбиляр объясняет просто: "Овсяная каша. Я всегда избегал есть то, что вкусно, но не здорово".

Его жена, археолог Елена Беляева, младше мужа на 42 года. Их браку уже 30 лет, и она подтверждает: "Любин полон творческих планов, работает над мемуарами, консультирует коллег". Кстати, на 100-летие она подарила мужу велотренажер: подарок, которому патриарх очень обрадовался.

Президент Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев и другие официальные лица направили юбиляру телеграммы, приветственные адреса и подарки. А Республика Южная Осетия наградила ученого "Орденом Почета".

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада