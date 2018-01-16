В Ленобласти возбудили дело о похищении бизнесмена

Всеволожский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении похитителей бизнесмена, потребовавших за него многомиллионный выкуп.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, инцидент произошел еще в мае прошлого года, однако до недавнего времени подозреваемые проходили только по статье о вымогательстве. Теперь же в их отношении открыли отдельное производство по другой статье - 126 УК РФ, часть 2, пункты "а", "г" и "з": "Похищение человека группой лиц из корыстных побуждений с применением оружия".

Согласно материалам дела, все произошло в поселке Мистолово Всеволожского района. Бизнесмена силой затолкали в машину, а потом заперли в петербургской квартиры. За его освобождение они хотели 12,5 миллиона рублей.

В итоге правоохранители задержали шестерых похитителей: младшему было 26 лет, старшему - 43 года. Заложника освободили. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.