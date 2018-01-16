В Петербурге грабители на BMW отобрали у курьера пиццу и роллы

Петербургские полицейские расследуют дерзкое ограбление курьера. Трое злоумышленников на черном BMW отобрали у него три пиццы и набор роллов, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ограбление произошло возле дома №28/1 по Суздальскому шоссе. Общая стоимость трех похищенных пицц и блюд японской кухни составила 2,6 тысячи рублей.

Оправившись после нападения, 38-летний курьер обратился в больницу. У него зафиксированы легкие телесные повреждения.

Сейчас полицейские разыскивают компанию на черном BMW и устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.