Следственный комитет Санкт-Петербурга не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростка, который в декабре прошлого года избил бездомного в центре Северной столицы. Кадры с избиением посмотрели тысячи человек, ведь друг подростка снимал происходящее на видео и выложил запись в Интернет.

Как сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов, подростку всего 15 лет, а уголовная ответственность по статье "Побои" возникает с 16.

Как только запись появилась в Рунете, пользователи сразу же вычислили нападавшего. Им оказался 15-летний студент техникума машиностроения и металлообработки. На кадрах, снятых на перекрестке Лиговского и Невского проспектов, молодой человек несколько секунд стоит рядом с бездомным стариком. Мужчина сидит возле колонны, и видно, что пытается согреться.

Неожиданно подросток со всей силы пинает бездомного по лицу. Старик падает и даже не пытается подняться.

Официально сам нападавший подросток и его друг так и не признались, зачем был избит бездомный. Но пользователи соцсетей сделали однозначный вывод: подростки хотели прославиться, словить "хайп". Запись, действительно, мгновенно разошлась по всей стране, однако реакция зрителей оказалась неожиданной для молодых людей, их поступок пользователи назвали недопустимым.

Потерпевший заявил, что претензий к избившему его молодому человеку не имеет

В техникуме нападавшего вызвали на серьезный разговор однокурсники. Парень заявил, что все получилось случайно и якобы бездомный сам его спровоцировал. Поверили подростку немногие.

Пользователи соцсетей быстро установили аккаунты родителей нападавшего, показали им запись с комментариями, чем на досуге занимается их ребенок. Мама подростка принесла пользователям соцсетей извинения, пообещала следить за воспитанием сына.

Нападение на бездомного вызвало реакцию и у парламентариев. Так, депутат Госдумы Сергей Боярский обратился к начальнику петербургского Главка Сергею Умнову с просьбой разобраться в случившемся и взять расследование данного дела под личный контроль. В Генпрокуратуру обратилась депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. В своем письме парламентарий попросила изучить все обстоятельства дела и провести профилактические беседы со студентами техникума, где обучается нападавший. Но в техникуме и безо всяких писем сверху провели свою проверку и доступно объяснили нападавшему и его однокурсникам, как себя вести нельзя.

Пока сам нападавший переживал последствия своего "хайпа", следователи искали пострадавшего. Главным вопросом было, какие травмы он получил.

- В итоге личность потерпевшего была установлена. С ним поговорили следователи. Он получил легкие телесные повреждения. Относительно нападения он сказал, что претензий не имеет, - сообщил "РГ" Сергей Капитонов.

Но если оснований для уголовного преследования не нашлось, то для человеческого осуждения возрастная планка не нужна. Влада Гасникова, сотрудница благотворительной организации "Ночлежка", занимающейся помощью бездомным, говорит, что люди, живущие на улице, не удивлены исходом дела.

- Более того, многие люди настолько сломлены, что не считают себя достойными права на защиту. На них нападают, зная, что с большой вероятностью этот поступок останется безнаказанным, - подчеркивает Влада Гасникова.