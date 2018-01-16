В Волгограде экстренно посадили самолет из-за курильщика

Самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, инцидент произошел 15 января в 21.45.

Нарушителя сняли с рейса вызванные сотрудники полиции аэропорта. В отношении курильщика составили протокол об административном правонарушении.

Мужчине грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с пассажира компенсацию расходов, связанных с экстренной посадкой самолета.

Это не первый случай, когда в Волгограде приходится сажать самолет из-за курильщиков на борту.

В декабре вынужденную посадку совершили самолеты, летевшие из Санкт-Петербурга в Нальчик, из Владикавказа в Москву и рейс "Назрань-Москва". В ноябре из-за курильщика в Волгограде садился самолет "Ростов-на-Дону - Москва", а летом пришлось снять пассажира, летевшего по маршруту "Махачкала - Москва".