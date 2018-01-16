СК: Хабаровчанка умерла из-за забытой кубанскими врачами салфетки

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Хабаровского края, которая, по версии следствия, умерла из-за того, что врачи одной из кубанских больниц забыли в ее желудке салфетку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, 10 февраля прошлого года 56-летнюю женщину привезли в краснодарскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей провели операцию. Из медицинского учреждения пациентку выписали второго марта.

Женщина вернулась в Хабаровский край. Здесь она скончалась 17 мая. Как показала патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти стала марлевая салфетка, оставленная во время операции в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Сейчас следователи назначили проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. "Действиям медиков будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в СУ СКР.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование продолжается.