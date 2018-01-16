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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде суд рассмотрит дело об изнасиловании ребенка родителями

Текст: Лариса Ионова (Волгоград)

Тракторозаводской суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в изнасиловании собственного ребенка.

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По версии следствия, 34-летние отец и мать в декабре 2016 года совершили сексуальное насилие в отношении своей 12-летней дочери. Затем они стали практиковать это регулярно, вплоть до марта 2017 года, пока девочка не обратилась в больницу. Медики доложили о случившемся в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Отец и мать ребенка обвиняются в нескольких эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, родители частично признали свою вину. По иску прокурора Тракторозаводского района оба лишены родительских прав. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Девочка находится в социальном учреждении.

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