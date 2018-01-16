На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы егеря Кунашакского лесничества Ихтиандра Шарипова, которого по требованию курганского Россельхознадзора оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за самовольную постройку дороги к охотхозяйству. В суде выяснилось, что стороны уже договорились о мировом соглашении, сообщили во вторник в судебной инстанции.

- В судебном заседании представитель истца в лице управления Россельхознадзора по Курганской области ходатайствовал об утверждении мирового соглашения, заключенного по инициативе егеря Ихтиандра Шарипова, - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская. - По нему истец отказывается от своих требований, а ответчик обязуется провести рекультивацию поврежденных при строительстве дороги участков земли. Однако суд усмотрел в проекте соглашения ряд неточностей и попросил их исправить до следующего заседания, назначенного на 30 января.

В частности речь идет о точном расположении объекта рекультивации и наименовании лицензированной организации, готовой взять на себя проведение работ, отметили в суде.

Как уже сообщала "РГ", Ихтиандр Шарипов попал в эпицентр скандала после того, как его наказали за построенную вскладчину с охотниками дорогу, проложенную по заболоченной местности к челябинскому охотничьему хозяйству Коклан. Отсыпка грунтовки, пролегающей по территории Курганской области, по мнению чиновников местного управления Россельхознадзора, нарушила верхний плодородный слой почвы. За что егерю по решению Кунашакского районного суда был выписан неподъемный штраф.

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