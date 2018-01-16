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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Следственным управлением СК по Челябинской области организована проверка по факту причинения травм 13-летнему подростку из города Кусы, доставленному в полицию за вандализм на главной городской площади. Как сообщили в ведомстве, проверка организована по заявлению матери пострадавшего.

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- Вечером 10 января в дежурную часть внутренних дел Кусинского района обратилась местная жительница, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, приводе в полицию 13-летних подростков, среди которых находился ее сын, - сообщил представитель СК региона Владимир Шишков. - По предварительным данным, подростки были доставлены в райотдел за разрушение ледовой горки. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучены записи с камеры видеонаблюдения и опрошены свидетели.

В полиции свою версию произошедшего озвучили еще 11 января. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД Ольга Штерк, правонарушение подростков пресек полицейский, который в свой выходной пришел в ледовый городок вместе с семьей.

- Увидев, как трое подростков ломают ледовую конструкцию в комплексе снежного городка, он сделал им замечание, - сообщила Штерк. - На это они ответили нецензурными высказываниями в адрес его семьи. После чего сотрудник полиции принял решение о доставке подростков в райотдел для того, чтобы связаться с их родителями и провести с ними профилактическую беседу. Двоих несовершеннолетних ему удалось доставить в отделение. Матерью одного из них было направлено заявление, в котором она требует дать оценку правомерности действий полицейского.

Стоит отметить, что в ГУ МВД региона по обращению женщины еще 11 января была организована служебная проверка. Однако пока о ее результатах ничего не известно.

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