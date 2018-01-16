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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк

Текст: Татьяна Воробьева

В городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме сегодня прогремел взрыв, но, как оказалось, некриминального толка.

Как прокомментировал происшествие в жилой пятиэтажке пресс-атташе свердловской полиции Валерий Горелых, сообщение о хлопке и последовавшем за ним пожаре поступило от горожан в 16.15. Жители рассказали, что в одной из квартир на 5-м этаже дома на улице Юбилейной прогремел взрыв. На место происшествия в срочном порядке выехали усиленная следственно-оперативная группа, прокурор города, замглавы администрации, специалисты МЧС и других экстренных служб.

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"Сыщики угрозыска установили личность хозяина квартиры - это ранее судимый за кражи 37-летний мужчина. По предварительным данным, он нашел на свалке баллоны от противогаза и решил своими руками превратить их в фейерверк. Самодельное устройство стояло в комнате, а сам "изобретатель" со знакомыми сидел на кухне, когда так называемый фейерверк неожиданно сработал раньше времени", - рассказал полковник Горелых.

Площадь вспыхнувшего вслед за хлопком пожара, по данным пресс-службы главка МЧС области, составила 10 квадратных метров - сгорели домашние вещи. За шесть минут спасатели справились с огнем.

В квартире взрывной волной выбило стекла. Люди не пострадали, несущие стены здания не повреждены. "Кулибина" доставили в отдел полиции. процессуальное решение по факту ЧП органы внутренних дел примут по итогам начавшейся проверки.

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