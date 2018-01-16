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Рубрика: В мире

Детей держали на цепи

В США родители истязали 13 родных дочерей и сыновей
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Америка ужаснулась, когда узнала историю многодетной семьи из городка Перрис в солнечной Калифорнии, жившей в просторном доме с ухоженной лужайкой. Теперь это "семейное гнездышко" называют не иначе как "дом ужасов", памятуя о том аде, который устроили для тринадцати своих родных детей 57-летний инженер оборонного предприятия Дэвид Аллен Турпин и его жена, 49-летняя Луиза Анна Турпин, обычная с виду семейная пара. Причем власти ничего бы не узнали об этой трагедии, если бы, чудом вырвавшись из ада и набрав известный всем американцам номер службы спасения 911, - 17-летняя девочка не сообщила, что ее родители удерживают в связанном виде или на цепях ее братьев и сестер.
Никто из соседей не мог подумать, что в этом доме держат, как рабов, 13 детей. Фото: Reuters Никто из соседей не мог подумать, что в этом доме держат, как рабов, 13 детей. Фото: Reuters
Никто из соседей не мог подумать, что в этом доме держат, как рабов, 13 детей. Фото: Reuters

Увиденное в доме шокировало сотрудников отдела шерифа округа Риверсайд: шесеро маленьких и семь совершеннолетних детей семьи Турпин были найдены связанными или прикованными к своим кроватям. Увидев полицейских, они умоляли дать им еду и воду, сообщив, что долгое время голодают. Полиция арестовала их родителей, предъявив чете Турпин обвинение по девяти пунктам в пытках и десяти в угрозе жизни детей. Еще недавно Дэвид Турпин зарабатывал 140 тысяч долларов в год в качестве инженера крупного оборонного подрядчика Northrop Grumman. Ранее он трудился в известной фирме Lockheed Martin, но неожиданно оставил работу в 2011 году. Тогда на семью как снежный ком навалились проблемы. По данным The New York Times, Турпины подали заявление о банкротстве еще в 2011 году и имели задолженность до 500 тысяч долларов.

Фото: Depositphotos.com
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В этой истории поражает реакция соседей Турпиных. Судя по многочисленным свидетельствам, все в округе знали, что в соседнем "нехорошем доме" что-то происходит. Один из соседей считал, что семья Турпинов состоит из затворников, а некоторые из местных жителей и вовсе признались, что даже не знали о том, что дети живут в этом "доме ужасов". Одна женщина сказала, что изредка видела детей и что они были похожими на вампиров из фильма "Сумерки", поскольку "выглядели очень бледными и выходили на улицу только ночью". В отчетах местного департамента образования говорится о том, что Дэвид Турпин подал заявку на обучение детей на дому, назвав его "Дневной школой Сандкасл". Но эту "школу" никто так и не проверил. Даже родители Дэвида Турпина сообщили телеканалу ABC News, что были "удивлены и шокированы" происшедшим. Пара, которая живет в Западной Вирджинии, сообщила, что последний раз посещала сына и невестку "лет пять назад", однако регулярно разговаривала с ними по телефону. Однако так и не смогли вспомнить, когда последний раз общались со своими внуками.

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