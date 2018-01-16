Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о вспышке гепатита А на Украине.

"По информации Министерства здравоохранения Украины за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А", - отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что вспышки регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли.

"В большинстве случаев причинами формирования очагов являлось нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены", - сообщает Роспотребнадзор.

"В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5.01.2018 заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе 6 детей. При этом в 2 случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции. Эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды в Николаевской области продолжаются", - говорится в предупреждении, опубликованном на сайте федеральной службы.

В пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль.