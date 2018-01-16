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Рубрика: В мире

Кто заказал убийство

На севере Косово застрелили одного из лидеров косовских сербов. Сербские власти назвали произошедшее терактом
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в местечке Косовска-Митровица, расположенном на севере Косово. Неизвестные обстреляли политика возле штаб-квартиры его партии "Свобода, демократия, правосудие". Иванович получил пять огнестрельных ранений и скончался, несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь.
дин из лидеров косовских сербов Оливер Иванович погиб в результате покушения на севере Косово. Фото: Reuters дин из лидеров косовских сербов Оливер Иванович погиб в результате покушения на севере Косово. Фото: Reuters
дин из лидеров косовских сербов Оливер Иванович погиб в результате покушения на севере Косово. Фото: Reuters

Нападение произошло во вторник в 8.15 по местному времени, однако никто не слышал звуков выстрелов. Раненого политика обнаружила проживающая неподалеку женщина, которая возвращалась из магазина. Она и вызвала "скорую помощь".

Вучич: В Сербии услышали угрозы из Косово

"Похоже, он умер прямо на месте. Он получил пять огнестрельных ранений, был сразу перевезен в больницу, доктора пытались его спасти, но это было бесполезно", - рассказал адвокат политика Небойша Влаич.

Полиция объявила в розыск нападавших, несмотря на скудные сведения о них. Автомобиль, из которого предположительно велась стрельба и на котором подозреваемые скрылись с места происшествия, был вскоре обнаружен сожженным. В город оперативно прибыли эксперты из Приштины. По словам госпрокурора Ширики Силы, они смогли "собрать улики, которые будут использованы в расследовании". Тем временем миротворческий контингент НАТО и полиция самопровозглашенной республики усилили патрулирование улиц в Косовска-Митровице.

Одним из первых убийство Ивановича прокомментировал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он потребовал от властей расследовать покушение. "Это преступление не должно остаться безнаказанным", - заявил Шешель.

Нападение на политика произошло в  8.15 по местному времени, однако никто не слышал звуков выстрелов

С аналогичным заявлением выступил лидер непризнанного Косово Хашим Тачи. "Призываю органы правопорядка как можно скорее расследовать обстоятельства убийства, исполнители преступления должны предстать перед законом", - отметил Тачи. Он также призвал граждан всех общин на севере Косово сотрудничать с органами правопорядка для проведения максимально тщательного расследования.

Эксперт: Косово рискует оказаться в изоляции, в том числе со стороны США

В Белграде произошедшее расценили как теракт. "Для государства Сербии это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться", - заявил президент Сербии Александр Вучич по окончании экстренного заседания Совета безопасности страны. По его словам, "нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косооа и Метохии, во-вторых, это нападение на Сербию в целом". Президент также отметил, что преступление произошло на территории, которая не находится под контролем Белграда, поэтому власти Сербии вынуждены ждать результатов от местных правоохранительных органов. "Но я ожидаю, что реакция будет быстрой и эффективной", - заявил Вучич, одновременно призвав миссии Евросоюза и ООН в Косово допустить государственные органы Сербии к участию в расследовании.

Примечательно, что буквально несколько дней назад президент Сербии сообщил, что за последние пять лет с момента подписания брюссельских соглашений в Косово и Метохии не было ни одного этнически мотивированного убийства сербов, а последние четыре года стали единственным периодом в истории последних лет, когда количество сербов, живущих в Косово и Метохии, не уменьшилось.

"Убийство Ивановича преступное, злонамеренное деяние с целью вызвать хаос на севере Косово и весь народ втянуть в конфликт. Кто бы ни стоял за убийством, албанские или сербские преступники, они должны отвечать. Их целями являются дестабилизация, паника и страх. Преступление должно быть наказано", - заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Марко Джурич. Он также сообщил, что сербская делегация приняла решение прервать технический диалог с Приштиной в Брюсселе и вернуться на родину.

Политика расстреляли, когда он подъехал к офису своей партии. Фото: EPA

Очередной раунд диалога Белграда и Приштины должен был состояться в Брюсселе и продлиться три дня. В планах сербской и косовско-албанской делегаций было обсуждение реализации ранее достигнутых соглашений. По словам местного эксперта Драголюба Анджелковича, убийство Ивановича произошло в тот момент, когда албанская сторона впервые должна была пойти на уступку в связи с образованием Сообщества сербских муниципалитетов, но теперь трагедия откладывает эти переговоры на неопределенный срок.

МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича

Европейский союз со своей стороны "решительно осудил" убийство Ивановича. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала "все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить верховенству права и справедливости идти своим путем". Она выразила "надежду, что власти Косово приложат все усилия для того, чтобы найти виновных и безотлагательно предать их суду". "Миссия Европейского союза по вопросам верховенства права EULEX будет оказывать поддержку властям в соответствии с ее мандатом", - отметила глава европейской дипломатии.

Главы миссий ООН по делам временной администрации в Косово и ОБСЕ Захир Танин и Ян Брату также осудили убийство политика.

Оливер Иванович с 1999 года возглавлял Национальный совет сербов Северного Косово и Метохии, затем занимал пост госсекретаря сербского министерства по делам Косово и Метохии. В январе 2014 года его арестовали по обвинениям в совершении военных преступлений против косовских албанцев в годы войны (1998 - 1999). В 2017-м он был признан виновным в причастности к убийству четырех этнических албанцев и приговорен к 9 годам лишения свободы, однако затем приговор был отменен, а дело отправлено на доследование. Самого политика выпустили на свободу. В Косово он имел репутацию человека, придерживающегося умеренных взглядов.

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