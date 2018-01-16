Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в местечке Косовска-Митровица, расположенном на севере Косово. Неизвестные обстреляли политика возле штаб-квартиры его партии "Свобода, демократия, правосудие". Иванович получил пять огнестрельных ранений и скончался, несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь.

Нападение произошло во вторник в 8.15 по местному времени, однако никто не слышал звуков выстрелов. Раненого политика обнаружила проживающая неподалеку женщина, которая возвращалась из магазина. Она и вызвала "скорую помощь".

"Похоже, он умер прямо на месте. Он получил пять огнестрельных ранений, был сразу перевезен в больницу, доктора пытались его спасти, но это было бесполезно", - рассказал адвокат политика Небойша Влаич.

Полиция объявила в розыск нападавших, несмотря на скудные сведения о них. Автомобиль, из которого предположительно велась стрельба и на котором подозреваемые скрылись с места происшествия, был вскоре обнаружен сожженным. В город оперативно прибыли эксперты из Приштины. По словам госпрокурора Ширики Силы, они смогли "собрать улики, которые будут использованы в расследовании". Тем временем миротворческий контингент НАТО и полиция самопровозглашенной республики усилили патрулирование улиц в Косовска-Митровице.

Одним из первых убийство Ивановича прокомментировал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он потребовал от властей расследовать покушение. "Это преступление не должно остаться безнаказанным", - заявил Шешель.

Нападение на политика произошло в 8.15 по местному времени, однако никто не слышал звуков выстрелов

С аналогичным заявлением выступил лидер непризнанного Косово Хашим Тачи. "Призываю органы правопорядка как можно скорее расследовать обстоятельства убийства, исполнители преступления должны предстать перед законом", - отметил Тачи. Он также призвал граждан всех общин на севере Косово сотрудничать с органами правопорядка для проведения максимально тщательного расследования.

В Белграде произошедшее расценили как теракт. "Для государства Сербии это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться", - заявил президент Сербии Александр Вучич по окончании экстренного заседания Совета безопасности страны. По его словам, "нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косооа и Метохии, во-вторых, это нападение на Сербию в целом". Президент также отметил, что преступление произошло на территории, которая не находится под контролем Белграда, поэтому власти Сербии вынуждены ждать результатов от местных правоохранительных органов. "Но я ожидаю, что реакция будет быстрой и эффективной", - заявил Вучич, одновременно призвав миссии Евросоюза и ООН в Косово допустить государственные органы Сербии к участию в расследовании.

Примечательно, что буквально несколько дней назад президент Сербии сообщил, что за последние пять лет с момента подписания брюссельских соглашений в Косово и Метохии не было ни одного этнически мотивированного убийства сербов, а последние четыре года стали единственным периодом в истории последних лет, когда количество сербов, живущих в Косово и Метохии, не уменьшилось.

"Убийство Ивановича преступное, злонамеренное деяние с целью вызвать хаос на севере Косово и весь народ втянуть в конфликт. Кто бы ни стоял за убийством, албанские или сербские преступники, они должны отвечать. Их целями являются дестабилизация, паника и страх. Преступление должно быть наказано", - заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Марко Джурич. Он также сообщил, что сербская делегация приняла решение прервать технический диалог с Приштиной в Брюсселе и вернуться на родину.

Политика расстреляли, когда он подъехал к офису своей партии. Фото: EPA

Очередной раунд диалога Белграда и Приштины должен был состояться в Брюсселе и продлиться три дня. В планах сербской и косовско-албанской делегаций было обсуждение реализации ранее достигнутых соглашений. По словам местного эксперта Драголюба Анджелковича, убийство Ивановича произошло в тот момент, когда албанская сторона впервые должна была пойти на уступку в связи с образованием Сообщества сербских муниципалитетов, но теперь трагедия откладывает эти переговоры на неопределенный срок.

Европейский союз со своей стороны "решительно осудил" убийство Ивановича. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала "все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить верховенству права и справедливости идти своим путем". Она выразила "надежду, что власти Косово приложат все усилия для того, чтобы найти виновных и безотлагательно предать их суду". "Миссия Европейского союза по вопросам верховенства права EULEX будет оказывать поддержку властям в соответствии с ее мандатом", - отметила глава европейской дипломатии.

Главы миссий ООН по делам временной администрации в Косово и ОБСЕ Захир Танин и Ян Брату также осудили убийство политика.

Оливер Иванович с 1999 года возглавлял Национальный совет сербов Северного Косово и Метохии, затем занимал пост госсекретаря сербского министерства по делам Косово и Метохии. В январе 2014 года его арестовали по обвинениям в совершении военных преступлений против косовских албанцев в годы войны (1998 - 1999). В 2017-м он был признан виновным в причастности к убийству четырех этнических албанцев и приговорен к 9 годам лишения свободы, однако затем приговор был отменен, а дело отправлено на доследование. Самого политика выпустили на свободу. В Косово он имел репутацию человека, придерживающегося умеренных взглядов.