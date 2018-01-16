Сериал про убийство Джанни Версаче покажут в России

Новости

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну 21:15
На Урале проверят жалобу матери на избиение ребенка в полиции 21:10
Полиция Косово назначила награду за информацию об убийце Ивановича 21:05
Под Екатеринбургом в квартире взорвался самодельный фейерверк 20:52
На Урале егерь согласился уничтожить дорогу из-за штрафа в 2,5 млн 20:50
В Подмосковье подросток умер на тренировке 20:46
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР 20:46
Якутянка шокировала Сеть, показав ресницы в 50-градусный мороз 20:37
В названиях московских улиц увековечили имена Никулина, Численко и Якушина 20:21
Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний 20:08
Американский индекс Dow Jones побил рекорды 19:30
За содержание мусорных контейнеров будут отвечать операторы в регионах 19:08
До конца февраля 16 автомобилей "Кортеж" пополнят гараж Кремля 19:05
С улиц и площадей столицы начали исчезать новогодние елки 19:02
Появились новые подробности поножовщины в пермской школе 19:00
Размер платы за жилищные услуги может быть ограничен 18:51
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 18:50
Появился трейлер и постеры очередного преемника "Очень странных дел" 18:30
Парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша 18:25
Соколов сообщил об ограничении чартеров зимой 18:23
Мень рассказал об успешном расселении аварийного жилья 18:22
В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора 18:21
Супермен может стать коммунистом и "сыном" Сталина 18:20
В Ново-Огарево обсудили новогодние путешествия 18:19
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки с 22 этажа 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 20:48
Рубрика: Культура

Сериал про убийство Джанни Версаче покажут в России

Текст: Сусанна Альперина
Студия 21st Century Fox в среду, 17 января, выпускает сериал «Убийство Джанни Версаче». У нас его можно будет посмотреть уже 18 января в Сети - в «Амедиатеке» – и с 19-го на канале Amedia Premium, по пятницам в 22.00.

Предыстория такова. Ранее та же студия затеяла проект под названием "Американская история преступлений". Первый сезон этого сериала был посвящен ни много ни мало скандальной звезде американского футбола О. Джею Симпсону. Сериал "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона" (у нас вышел в декабре) примечателен был накалом страстей, тем, что главную роль сыграл Кьюба Гудинг-младший. Начиналась документальная драма с того момента, как вечером 12 июня 1994 года в своем доме была жестоко убита бывшая жена знаменитого спортсмена вместе со своим бойфрендом, а дальше шло по нарастающей.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Американские критики назвали лучший фильм и лучший сериал 2017 года

Сериал "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" также начинается с убийства. 15 июля 1997 года на пороге своего дома в Майами застрелен кутюрье с мировым именем. Красиво застрелен, "артово" - даже белоснежный голубь попал под пулю и обагрился кровью. Скандал разгорелся еще до того, как сериал увидел свет: семья Версаче завила, что не имеет к нему никакого отношения, и раскритиковала книгу Морин Орт, по которой он снят. Впрочем, это не помешало Донателле Версаче прислать изысканный букет цветов актрисе Пенелопе Крус, изобразившей ее на экране.

Пока продолжается выяснение отношений между создателями сериала и действующими лицами истории, поделимся первыми впечатлениями. Пенелопа Крус - самое привлекательное, что есть в этом сериале, при том, что он сам по себе довольно крут. И дело даже не столько в том, что она перевоплотилась в платиновую блондинку и верно поймала взгляд влиятельной в мире моды и человеческих отношений Донателлы Версаче. Непостижимым образом влечет ее акцент - смесь испанского и английского, этот выговор, тембр. Он, разумеется, будет утрачен при дубляже, но, поверьте на слово: Пенелопа поработала над ролью на совесть.

Джанни Версаче играет Эдгар Рамирес, известный по байопику "Карлос". Если вы не знаете, как выглядел реальный Версаче, ради интереса зайдите в интернет - сходство актера и его героя поразительно. Рики Мартин играет в сериале возлюбленного Версаче - Антонио д’Амико. Реальный д’Амико, который был бой-френдом кутюрье 15 лет - один из тех, кто протестует против сериала. А зря. Судя по первым сериям, его образ более чем вызывает расположение зрителя. К тому же это честь - если вас играет Рики Мартин, да еще и в отношениях, где в каждом жесте сквозит любовь, доверие и нежность.

Фото: twitter.com/Variety
Вышел трейлер второго сезона сериала "Рассказ служанки"

Однако, подлинный герой первый серий проекта - серийный убийца-психопат, который специализировался на богатых "папиках", - Эндрю Кьюненен. В этой роли красавчик, звезда доброй дюжины, а то и более, голливудских сериалов Даррен Крисс. Пока он еще не окончательно омерзителен зрителю, но режиссер им явно любуется, рассматривая красоту воплощенного зла.

Если вы ожидаете от фильма отображения сладкой жизни и умопомрачительных нарядов, - они есть, но в умеренном количестве. Куда привлекательнее - интерьеры: чего только стоит дом Версаче в Майами и номера в отелях, где убийца-красотун встречается со своими партнерами. А еще - ночные клубы и улицы одного из самых дорогих курортов мира. Платьев пока мало, но они способны дать представление о богатом и вычурном стиле Версаче, на который наложили отпечаток многие традиции итальянской моды.

Главное сегодня

Гайдаровский форум
Силуанов: Налоговая амнистия коснется более 20 млн человек
МИД РФ осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
Срок домашнего ареста режиссеру Серебренникову продлен до 19 апреля
Посол США в РФ озвучил дату презентации антироссийского доклада