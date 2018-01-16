Сериал про убийство Джанни Версаче покажут в России

Студия 21st Century Fox в среду, 17 января, выпускает сериал «Убийство Джанни Версаче». У нас его можно будет посмотреть уже 18 января в Сети - в «Амедиатеке» – и с 19-го на канале Amedia Premium, по пятницам в 22.00.

Предыстория такова. Ранее та же студия затеяла проект под названием "Американская история преступлений". Первый сезон этого сериала был посвящен ни много ни мало скандальной звезде американского футбола О. Джею Симпсону. Сериал "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона" (у нас вышел в декабре) примечателен был накалом страстей, тем, что главную роль сыграл Кьюба Гудинг-младший. Начиналась документальная драма с того момента, как вечером 12 июня 1994 года в своем доме была жестоко убита бывшая жена знаменитого спортсмена вместе со своим бойфрендом, а дальше шло по нарастающей.

Сериал "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" также начинается с убийства. 15 июля 1997 года на пороге своего дома в Майами застрелен кутюрье с мировым именем. Красиво застрелен, "артово" - даже белоснежный голубь попал под пулю и обагрился кровью. Скандал разгорелся еще до того, как сериал увидел свет: семья Версаче завила, что не имеет к нему никакого отношения, и раскритиковала книгу Морин Орт, по которой он снят. Впрочем, это не помешало Донателле Версаче прислать изысканный букет цветов актрисе Пенелопе Крус, изобразившей ее на экране.

Пока продолжается выяснение отношений между создателями сериала и действующими лицами истории, поделимся первыми впечатлениями. Пенелопа Крус - самое привлекательное, что есть в этом сериале, при том, что он сам по себе довольно крут. И дело даже не столько в том, что она перевоплотилась в платиновую блондинку и верно поймала взгляд влиятельной в мире моды и человеческих отношений Донателлы Версаче. Непостижимым образом влечет ее акцент - смесь испанского и английского, этот выговор, тембр. Он, разумеется, будет утрачен при дубляже, но, поверьте на слово: Пенелопа поработала над ролью на совесть.

Джанни Версаче играет Эдгар Рамирес, известный по байопику "Карлос". Если вы не знаете, как выглядел реальный Версаче, ради интереса зайдите в интернет - сходство актера и его героя поразительно. Рики Мартин играет в сериале возлюбленного Версаче - Антонио д’Амико. Реальный д’Амико, который был бой-френдом кутюрье 15 лет - один из тех, кто протестует против сериала. А зря. Судя по первым сериям, его образ более чем вызывает расположение зрителя. К тому же это честь - если вас играет Рики Мартин, да еще и в отношениях, где в каждом жесте сквозит любовь, доверие и нежность.

Однако, подлинный герой первый серий проекта - серийный убийца-психопат, который специализировался на богатых "папиках", - Эндрю Кьюненен. В этой роли красавчик, звезда доброй дюжины, а то и более, голливудских сериалов Даррен Крисс. Пока он еще не окончательно омерзителен зрителю, но режиссер им явно любуется, рассматривая красоту воплощенного зла.

Если вы ожидаете от фильма отображения сладкой жизни и умопомрачительных нарядов, - они есть, но в умеренном количестве. Куда привлекательнее - интерьеры: чего только стоит дом Версаче в Майами и номера в отелях, где убийца-красотун встречается со своими партнерами. А еще - ночные клубы и улицы одного из самых дорогих курортов мира. Платьев пока мало, но они способны дать представление о богатом и вычурном стиле Версаче, на который наложили отпечаток многие традиции итальянской моды.