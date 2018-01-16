Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

Шэрон Стоун в интервью телеканалу CBS рассказала, что чуть не умерла в 2001 году. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Основной инстинкт", перенесла инсульт. "Выжить был шанс примерно 5 процентов. Произошедшее повлияло на мою речь, походку. Вся моя жизнь полетела коту под хвост. Никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Голливуд - не место, где царит всепрощение", - призналась звезда.

По словам Стоун, в момент кровоизлияния в мозг она пережила очень необычные ощущения.

"Я увидела гигантскую вспышку, которая засасывала меня. Я как будто покинула свое тело и вдруг стала видеть покойных друзей и людей, которые при жизни очень хорошо относились ко мне. Я оказалась где-то между мирами. Внезапно "бум!" и я вернулась в свое тело", - поделилась впечатлениями актриса.

Как пишет РИА Новости, сейчас Шэрон Стоун воспитывает двоих приемных сыновей и в свои шестьдесят выглядит не старше сорока.