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Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
16.01.2018 20:35
Рубрика: Общество

Кто просил зимы?

Синоптики обещают сильные морозы на Крещение
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Настоящая зима пришла-таки на территорию всей страны. В европейской части России температура в течение недели снизится до климатической нормы, а в азиатской и вовсе установятся экстремальные морозы.

"Всех интересует, будут ли сильные морозы на Крещение (19 января). Обязательно будут, и ух какие сильные", - пригрозил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: depositphotos
Синоптики рассказали о погоде в 2018 году

Холодно будет на Крещение в столице. Зима здесь наступила совсем недавно, поэтому морозная и снежная погода москвичам в радость. Но совсем скоро столицу ждет настоящее испытание. С 18 января подует сильный ветер и пойдет снег. Метель будет продолжаться и в крещенскую ночь, величина снежного покрова удвоится.

Снег с сильным ветром понизят эффективную температуру. "Сильный ветер будет создавать ощущение, что температура ниже на 10 градусов", - сообщил Роман Вильфанд. Так, днем 18 января будет всего 3 - 5 градусов мороза, ночью похолодает до 7 - 9 градусов, а по области до 12 градусов мороза. Но чувствоваться температура будет на 17 - 18 градусов мороза, считает метеоролог.

В ряде регионов крещенские морозы опустятся ниже 50 - 60 градусов. "Не просто холодная, а очень холодная погода на азиатской территории страны", - уточнил Роман Вильфанд. Она на 10 - 16 градусов ниже нормы.

В итоге в целом ряде регионов крещенская ночь будет экстремально морозной. В Якутии температура опустится ниже 60 градусов, на севере Иркутской области, в Красноярском крае крещенские морозы на севере и в центре будут ниже 50 градусов.

В Томской области, Хакасии, Тыве и на юге Красноярского края температура опустится ниже 40 градусов мороза. Относительно тепло в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях - здесь 25 - 30 градусов ниже нуля.

Метель в крещенскую ночь станет настоящим испытанием для столицы, снежный покров удвоится

При этом метеоролог опроверг примету о повсеместных морозах на Крещение. "Ну как вы себе представляете, чтобы температура понижалась по всей территории страны, такого же не происходит?" - возразил он.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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Вильфанд пообещал, что со второй половины января в Москву придет нормальная зима. "Вторая половина января прогнозируется существенно холоднее, чем первая. Температура ожидается около и выше нормы, то есть это нормальная зимняя погода", - сообщил он. При этом он пояснил, что после невероятно теплого декабря и начала января москвичам такая погода покажется очень морозной.

Своего пика морозы достигнут в последних числах января. "Самые холодные сутки по климату по наблюдениям за ряд лет приходятся на 31 января - 1 февраля - 10,1 градуса", - сообщил директор Гидрометцентра. Ночные температуры будут в пределах 13 - 15 градусов, дневные около 5 градусов мороза.

При этом Роман Вильфанд предупредил, что не стоит рассчитывать на ровный фон температуры в течение зимы. Глобальное потепление сделало климат очень изменчивым, поэтому нас ждут резкие понижения и повышения температуры.

С начала февраля температура постепенно пойдет вверх. "Март мы ожидаем теплый, но это еще не весна", - заверил Роман Вильфанд.

Минувшая часть зимы с метеорологической точки зрения отличалась необычными природными явлениями. К примеру, солнце светило в Москве всего 6 - 7 минут за весь декабрь 2017 года. Также наблюдались паводки на реках юга России (что больше характерно для весны) и шугаход, когда по руслу рек плывет снежное крошево, которое наблюдается чаще всего осенью до ледостава.

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