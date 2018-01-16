СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки

Новый стандарт напитка с высочайшими показателями разработан для водки. Предполагается, что ГОСТ "Российское качество. Классическая водка. Технические условия" вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Впрочем, пока ГОСТ не утвержден, это его рабочее название, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

Работа над документом ведется с 2015 года, когда по распоряжению правительства была начата разработка стандартов повышенного качества для водки и коньяка. По новым правилам, такая водка должна иметь крепость 40 процентов, в то время как содержание алкоголя в обычном напитке может разниться от 37,5 до 56 процентов. В качестве сырья может использоваться пшеница или рожь, выращенные без применения пестицидов, а также смягченная вода. При этом ее производство и розлив должны осуществляться на территории России.

Ранее сообщалось о том, что за прошедший год объем производства водки в России вырос на девять процентов и составил около 80 миллионов декалитров.