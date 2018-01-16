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Рубрика: В мире

США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР

Текст: Андрей Васильев

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Соединенные Штаты отвергают план "двойной заморозки" по КНДР. Он также дал понять, что давление международного сообщества на Пхеньян продолжится до тех пор, пока Северная Корея не сделает "решительные шаги по денуклеаризации".

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Это заявление Тиллерсон сделал на саммите по ядерной проблеме КНДР с участием глав МИД 20 стран под председательством Канады и США, который открылся в канадском Ванкувере. План "двойной заморозки", предложенный Россией и Китаем предполагает, что в ответ на прекращение США и Южной Кореей совместных военных учений, Северная Корея останавливает свои ракетно-ядерные испытания.

В ходе встречи министры будут искать пути выхода из "северокорейского тупика". Они также проанализируют то, как работают санкции, действующие в настоящее время в отношении Пхеньяна, и проведут обсуждение на предмет того, как обеспечить их надлежащее выполнение. Главы МИД 20 стран также более внимательно изучат варианты возобновления дипломатических переговоров с Северной Кореей.

Должностные лица госдепартамента США в свою очередь заявили, что хотят обсудить на встрече то, как перехватывать корабли, идущие в обход Северной Кореи и из нее, отмечает cbc.ca.

Саммит в Ванкувере проходит с 15 по 17 января.

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