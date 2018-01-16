У берегов Японии нашли лодку с телами граждан КНДР

К побережью Японии прибило перевернутую деревянную шхуну, в которой находились тела семерых граждан КНДР. Теперь специалистам предстоит идентифицировать погибших и установить причину их смерти.

Как пишет ТАСС, в прошлом году у берегов Страны восходящего солнца было обнаружено рекордное количество потерявших управление северокорейских рыболовецких шхун -104. У всех лодок - вышедшие из строя моторы, разбитое рулевое управление. За 12 месяцев погибли 35 граждан КНДР.

Береговой охране Японии удалось спасти 42 рыбака, которых уже начали отправлять на родину через Китай.