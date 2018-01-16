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Рубрика: Общество

Нефть в отражении

Ученые МФТИ создали уникальную систему поиска полезных ископаемых
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)
Сегодня во всем мире одним из самых эффективных методов поисков углеводородов считается сейсморазведка.

Для этого с суши или в воде с помощью мощной звуковой пушки возбуждается сейсмическая волна, которая проникает сквозь воду и почву на большую глубину. Отраженные от разных слоев сигналы улавливают специальные датчики, и по ним составляется картинка подземных структур, выявляются перспективные для залежей места, их положение и свойства. Чем больше таких датчиков находится на дне моря или на суше, тем качественнее и точнее будет информация.

Фото: depositphotos.com
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Созданная учеными Московского физико-технического института система поиска углеводородов превосходит имеющиеся в мире аналоги. Дело в том, что большинство современных станций подобного вида работают в полосе пропускания от 10 до 250 герц.

- Созданные нами датчики имеют полосу пропускания от 1 герца, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель Центра молекулярной электроники МФТИ Вадим Агафонов. - Они обладают очень высокой чувствительностью, что позволяет улавливать слабые низкочастотные сигналы, распространяющиеся через толщу недр Земли на расстояния до нескольких десятков километров. А значит, зона поиска углеводородов намного увеличивается. Чем больше установлено таких датчиков, тем качественнее будет картинка, которую получат геологи, анализирующие записанные данные. У станции есть свой источник питания и система регистрации.

И еще один серьезный плюс этой техники. Обычно подобные сейсмосистемы, которые разработаны для работы в морских условиях, не пригодны для размещения на суше из-за их внушительных габаритов - веса и размера. А береговые станции в свою очередь не могут использоваться в морских условиях, так как они не герметичны. Сейсмодатчики, разработанные специалистами МФТИ, универсальны. Авторы особо подчеркивают, что при разработке использовались самые современные схемные решения и отечественная элементная база. Станция может применяться на побережье, на дне до глубины 500 метров, в самых сложных условиях, при температурах от минус 30 градусов С до плюс 65 градусов С, а значит и в Арктике, и в южных морях.

Созданная учеными МФТИ система поиска углеводородов превосходит имеющиеся в мире аналоги

Работа этой сейсмостанции, как отмечают исследователи, была уже проверена на дне Азовского моря, неподалеку от станицы Голубицкая на Таманском полуострове. По словам физиков, им не только удалось проверить работу сети из 17 сейсмостанций, но и зафиксировать землетрясение, которое произошло в 200 километрах от Тамани на территории Украины. Разработкой уже заинтересовались в ряде нефтяных отечественных и зарубежных компаний. Результаты испытаний опубликованы в журнале American Meteorological Society.

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