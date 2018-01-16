Виновником снижения урожайности, качества зерна и муки является ген, вызывающий раннее прорастание зерна в колосьях.

Его отыскали ученые Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева, Главного ботанического сада РАН и ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии РАН. Это исследование поможет вывести новые сорта, зерна которых не будут прорастать в колосе, а значит, получать более высокие урожаи.

Ученые изучали гибриды пшеницы и злакового растения пырея. Они живут более двух лет, что дает экономические преимущества, но пока они не могут конкурировать с обычной пшеницей, в том числе и потому, что подвержены тому самому раннему предуборочному прорастанию. Исследования показали, что устойчивость к нему связана с различными вариациями гена Vp-1.

Авторы выделили четыре вариации гена. Их изучение показало, что вариант ThVp-1a встретился у 41 процентов растений, ThVp-1b - у 13 процентов, ThVp-1 - 29 и ThVp-1d у 15 процентов. Именно последний вариант оказался наиболее удачным, самым устойчивым к прорастанию, чем остальные. Если этот ген переносить в пшеницу обычными методами селекции, то можно создавать сорта обычной пшеницы, устойчивые к прорастанию, а значит, существенно повышать урожайность. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).