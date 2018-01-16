Украинские депутаты рассмотрели скандальный закон о Донбассе

Верховная рада рассматривала во втором чтении скандальный закон N7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", или закон о "реинтеграции Донбасса". Борьба в сессионном зале шла между сторонниками войны до последнего украинца - в основном представителями партии "Народный фронт" - и остальными. Теми, кто понимает, что любой, посвященный Донбассу украинский закон, не соответствующий Минским соглашениям, которые имеют статус международного договора, стоит не больше бумаги, на котором написан.

Напомним, что "реинтеграцией" Донбасса украинские парламентарии озаботились прошлой осенью, с началом прямых переговоров между представителями России и США об урегулировании ситуации в этой стране. И тогда же, в октябре, он прошел первое чтение. В общих чертах законопроект предполагает: объявление Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями"; введение в "зоне АТО" военного положения с передачей вооруженным силам (ВСУ) всех полицейских и административных функций (сегодня де-юре за ситуацию на Донбассе отвечают МВД и Служба безопасности Украины (СБУ). - Прим. "РГ"); отказ от понятия "антитеррористическая операция"; разрыв дипломатических отношений с Россией; объявление нашей страны "оккупантом". Уже тогда среди депутатов нашлись те, кто указал, что новый закон означает фактическую одностороннюю денонсацию Украиной Минских соглашений, со всеми печальными последствиями такого шага.

Возникновение скандального закона в повестке парламента сразу после новогодних каникул многие на Украине объяснили нежеланием депутатов обсуждать иные животрепещущие и скандальные темы - будь то закон о лишении депутатов неприкосновенности, инициатива о создании специализированного антикоррупционного суда или пандемия кори. К тому же за три месяца, которые закон провел в секретариате и комитетах украинского парламента, к нему было подано больше 700 поправок, и депутатам был представлен кардинально отличающийся от исходного варианта документ.

Закон предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией и объявление ее "оккупантом"

В ходе рассмотрения поправок депутаты, которых в зале было явно меньше официально зарегистрированного конституционного большинства, отвергли поправку о разрешении допуска гуманитарных грузов на территорию республик, не стали признавать их "террористическими организациями" (поправка набрала всего 76 голосов при необходимых 226) и исключили из законопроекта все упоминания о Крыме.

Обсуждение закона традиционно проходило под аккомпанемент протестных акций у стен Рады, плавно переросших в жестокие столкновения с полицией и поджог шин. Действо называлось "Стоп реванш", и в нем участвовали националистические группировки во главе с партиями "Национальный корпус", "Свобода" и при участии "ветеранов АТО", все еще обитающих в палаточном лагере у Верховной рады. Они требовали не принимать закон, считая любую его редакцию поблажкой "врагу". Полиция применила против нацистов слезоточивый газ, а они забросали правоохранителей камнями. В результате столкновений у стен парламента пострадал один полицейский, и один "активист" был арестован.