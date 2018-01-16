В Азербайджане стартовала Олимпиада по русскому языку и литературе

Кто не ошибется в замысловатых падежах и напишет сочинение на красивом русском языке, выяснится на стартовавшей в Азербайджане Олимпиаде по русскому языку и литературе. В двух турах приняли участие более 350 учеников 7-8-х классов из 73 школ Баку.
Организовали лингвистическое соревнование посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, а также министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений республики.
Как сообщает Российский информационно-культурный центр в Баку, в качестве подарка за преданность языку Пушкина и Достоевского руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов передал в библиотеки школ учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском.
Очередной тур Олимпиады состоится 18 января.