В Азербайджане стартовала Олимпиада по русскому языку и литературе

Кто не ошибется в замысловатых падежах и напишет сочинение на красивом русском языке, выяснится на стартовавшей в Азербайджане Олимпиаде по русскому языку и литературе. В двух турах приняли участие более 350 учеников 7-8-х классов из 73 школ Баку.

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости