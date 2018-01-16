В Чили задержаны 30 участников беспорядков из-за визита Папы Римского

В чилийском городе Консепсьон произошла акция протеста в результате прибытия Папы Римского Франциска. Власти задержали 30 человек, передает ТАСС. Полиция применила водометы.

Марш созвало движение "Био-Био, вставай", которое объединяет более 20 общественных организаций. Активисты выступают против того, что власти страны показывают Папе образ Чили, не соответствующий реальности.

Папа Франциск выступит с большой речью в правительственном дворце Ла-Монеда. Понтифика сопровождает большая делегация католических иерархов.