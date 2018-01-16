В Египте ждут первого рейса из России третьего февраля

Запрос от российской авиакомпании "Аэрофлот" на выполнение с третьего февраля двух рейсов в неделю поступил в международный аэропорт Каира. Об этом сообщило египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Рейсы по маршруту "Москва-Каир" планируется совершать по средам и субботам. В свою очередь, египетская Egypt Аir планирует осуществлять три рейса в неделю по маршруту "Каир-Москва": в воскресенье, вторник и четверг.

Впрочем, источник в египетском аэропорту сообщил РИА Новости, что пока "речь идет только о предложениях, и официального расписания рейсов нет".

Напомним, что 15 декабря прошлого года между Россией и Египтом был подписан протокол о сотрудничестве в сфере авиационной безопасности. А со второго января российским авиакомпаниям разрешено летать в Египет, но пока только в столицу страны Каир.