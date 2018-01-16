В кефире обнаружены вредные вещества

Кефир 36 российских производителей подвергся исследованиям Роскачества. В продукте 19 брендов были обнаружены недостатки.

Так, в кефире шести торговых марок превышено количество бактерий, в пяти из них оказалась кишечная палочка ("Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Солнышко Кубани"), еще в одном ("Околица") - плесень.

Выяснилось, что иногда производители добавляют в кефир небольшое количество крахмала (до двух процентов), что удешевляет его производство ("Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Деревенское молочко", "Добрая буренка" и "Народный"). В 9 из 36 случаев в кефире обнаружены следы антибиотиков тетрациклиновой группы.

Вместе с тем потребительский миф о повсеместной фальсификации кефира не подтвердился - растительные жиры найдены только в продукции четырех марок ("Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский").

Такой кефир нельзя назвать кефиром, и даже - кефирным продуктом, объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской, а наличие в нем растительных жиров говорит о фальсификации.

Эксперты нашли в кефире вредные бактерии, крахмал, следы антибиотиков и растительные жиры

В кефире "Большая кружка", "Добрая буренка", "Коровка из Кореновки", "Милава", "Молочный родник", "Пятигорский", "Савушкин продукт", "Свежее завтра" и "Шекснинский маслозавод" к концу срока годности оказалось меньше дрожжей, чем положено. А в продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок" содержание белка понижено и не соответствует ГОСТу.

Есть и хорошие новости. В кефире не найдены в опасных количествах радионуклиды, тяжелые металлы и хлорорганические пестициды. В нем нет ядовитого токсина плесневых грибов (афлатоксина М1), бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Да и с жирностью у него порядок - во всех 36 образцах жира столько, сколько заявлено на упаковке.

Роскачество выделило кефир десяти торговых марок: "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat. Эта продукция содержит больше полезных молочнокислых бактерий, имеет повышенное содержание белка и не имеет следов антибиотиков.

Соответствующей всем обязательным требованиям продукцией признан кефир "Вкуснотеево", "Деревенское молочко", "Дмитровский молочный завод", "Кубанская буренка", "Чабан", Goodness Farm и Zorka.

Подробности о результатах исследования кефира можно прочитать на сайте Роскачества.