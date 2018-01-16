В Минюсте предложили смягчить условия содержания 19-летним осужденным

Минюст предлагает переводить осужденных по достижении 19-летнего возраста не в исправительную колонию общего режима, а в колонию-поселение. Целью предложенного законопроекта, по мнению инициаторов документа, является "закрепление результатов исправления и успешная социальная адаптация". Такая законодательная инициатива уже проходит общественное обсуждение.

Напомним, по действующему законодательству, после достижения 18-летнего возраста заключенные могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения 19-летия. Дальнейшее наказание они должны отбывать в исправительной колонии общего режима.

Минюст же предлагает переводить такую категорию в колонию-поселение. Там условия пребывания осужденных гораздо легче. Такой перевод будет осуществляться для заключенных, находившихся в воспитательных колониях в обычных, облегченных или льготных условиях содержания. Для осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений такой перевод будет возможен только после отбытия не менее одной трети срока наказания.

Планируется, что соответствующий нормативный акт вступит в силу в январе 2019 года.