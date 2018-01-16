В России снизились цены на жизненно важные лекарства

На 1,8 процента снизились по итогам прошедшего года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Падение цен отмечено впервые за последние пять лет, отмечают специалисты Росздравнадзора.

В Минздраве отметили, что этому факту способствовала государственная политика регулирования цен на жизненно важные лекарства, сообщают "Известия".

При этом уточняется, что больше всего - на 2,1 процента - подешевели недорогие препараты из ценовой категории до 50 рублей. В сегменте лекарств по цене от 50 до 500 рублей снижение составило чуть менее двух процентов.

Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на процент.

Напомним, что с этого года список ЖНВЛП увеличивается на 60 лекарств и 8 лекарственных форм для препаратов, уже имеющихся в списке. Для льготников добавлено еще 25 лекарств и две новые лекарственные формы.

Добавлено также три препарата в список дорогих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями.