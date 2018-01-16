В США компания запретила ретушировать фото моделей в своей рекламе

В США сеть аптек CVS запретила ретушировать фотографии моделей в рекламе своей косметики.

Руководство компании заявило, что крупные бренды слишком часто используют графические редакторы, чтобы изменить форму лица, естественный оттенок кожи, цвет глаз. Также удаляются морщины, складки и другие дефекты кожи.

В итоге формируются нереалистичные стандарты красоты. У 80 процентов женщин падает самооценка после созерцания таких отретушированных снимков.

Реклама должна быть честной, уверены в CVS Health. Данной компании принадлежат почти 10 тысяч точек продаж фармакологических препаратов, сообщает ТАСС.