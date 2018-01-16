В США семейная пара держала взаперти 13 детей

В американском городе Перрис (штат Калифорния) муж и жена удерживали в заточении 13 своих детей. Взаперти находились их дочери и сыновья в возрасте от двух до 29 лет.

В полицию обратилась одна из потерпевших - их 17-летняя дочь, передает ТАСС. Стражи порядка, прибывшие в дом семьи Терпин обнаружили заточенных там детей, некоторых из них держали в цепях. Пленников содержали в темноте и в антисанитарных условиях, они были истощены из-за недостатка питания.

Родители внятно не смогли объяснить причины подобного обращения с детьми. Власти забрали детей из дома родителей и отправили в больницы.

Семейной паре предъявлены обвинения в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизнь детей.