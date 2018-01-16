В Таиланде печатали фальшивые паспорта для ДАИШ

В Таиланде задержали членов преступной группы, которая снабжала фальшивыми паспортами боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

Как пишет ТАСС, возглавлял банду 51-летний пакистанец Мухаммад Икбал. В арендованной им квартире полицейские нашли несколько поддельных индийских и сингапурских паспортов, а также оборудование для их изготовления.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что документы получали связанные с террористами выходцы с Ближнего Востока, которые затем отправлялись в Европу и Австралию.