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В Таиланде печатали фальшивые паспорта для ДАИШ 06:39
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Рубрика: В мире

В Таиланде печатали фальшивые паспорта для ДАИШ

В Таиланде задержали членов преступной группы, которая снабжала фальшивыми паспортами боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

В Таиланде конфисковали 50 тысяч контрабандных сим-карт

Как пишет ТАСС, возглавлял банду 51-летний пакистанец Мухаммад Икбал. В арендованной им квартире полицейские нашли несколько поддельных индийских и сингапурских паспортов, а также оборудование для их изготовления.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что документы получали связанные с террористами выходцы с Ближнего Востока, которые затем отправлялись в Европу и Австралию.

Лидера мафии арестовали благодаря фото в соцсети

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