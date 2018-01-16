Скромный экономический рост, достигнутый в прошлом году (по предварительной оценке Минэкономразвития, он составил от 1,4 до 1,8 процента), на три четверти был обеспечен добывающими отраслями. Это тревожный признак: впечатление такое, что зависимость экономики от нефти и газа не только не снизилась, но и возросла.

В росте валового внутреннего продукта (ВВП) преимущество должно бы быть за обрабатывающей промышленностью, хотя в структуре экономики топливно-энергетический комплекс в любом случае еще долго будет сохранять ведущую роль из-за колоссальных запасов сырья и дефицита рабочей силы в стране.

Причины не в том, что добывающие отрасли растут или цены на сырье становятся выше, а в том, что обрабатывающие отрасли чувствуют себя неважно.

Как же так? Ведь инфляция снизилась даже ниже установленного ориентира в 4 процента, уровню российского внешнего долга могут позавидовать даже развитые страны, дефицит нашего бюджета существенно ниже общепринятых допустимых нормативов, курс рубля почти перестал реагировать на колебания нефтяных цен, а Банк России практически регулярно снижает ключевую ставку. Произошло масштабное импортозамещение в оборонно-промышленном секторе, да и в других секторах мы видим серьезные сдвиги, сельское хозяйство перестало быть убыточной отраслью, мы научились выпускать вполне конкурентоспособную продукцию...

Обрабатывающая промышленность не растет из-за низкого уровня спроса, который в любой рыночной экономике является главным двигателем хозяйственной активности. Спрос не растет со стороны потребителей, а это в свою очередь сдерживает инвестиционный спрос, ну а отсутствие инвестиций блокирует рост производства, поэтому не растут доходы населения - получается полный замкнутый круг.

Рост ВВП в прошлом году на три четверти был обеспечен добычей сырья. Зависимость экономики от нее растет

При этом внешние условия работают в целом на нашу экономику - мировой экономический рост достиг уровня, близкого к 4 процентам, но он обеспечивает высокий спрос лишь на наши традиционные экспортные товары и почти не влияет на выпуск в обрабатывающей промышленности.

Значит, государство должно поддержать спрос, и оно это делает: обещано увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, выделены средства на поддержание семей с первым ребенком, предполагается выдача субсидий на ипотеку для семей с небольшими доходами. Но очевидно, что этих мер недостаточно.

Нам предлагают дождаться структурных реформ, причем непопулярных. Здесь еще раз хочу заметить, что непопулярных реформ нет, но есть непродуманные и дурно организованные, и совсем не обязательно дожидаться их, чтобы увеличить спрос.

По нашему мнению, разогнать спрос поможет доступный кредит для отечественных и иностранных компаний, приобретающих продукцию российской обрабатывающей промышленности.

Бесплатно получить доступ на рынки технологичной и высокотехнологичной продукции невозможно, для этого во всем мире используется кредитование покупателя (только продовольствие и сырье реализуется за "живые деньги"), практикуется оно и в отечественной системе финансовой поддержки экспорта, но недостаточно широко - денег на это выделяется мало, а сами процедуры одобрения экспортных кредитов слишком сложные для того, чтобы сделать их по-настоящему массовыми. Для внутренних покупателей доступного кредита на приобретение продукции обрабатывающих отраслей нет - согласитесь, вряд ли ведь кто-то решится взять кредит под 15 процентов при инфляции в 3-4 процента.

Пора исправить эти упущения. Для этого у нас есть все ресурсы - валютные резервы, накопленные Банком России (свыше 430 миллиардов долларов), уже явно избыточны по всем международным критериям. Между тем даже четверти этого богатства с лихвой хватило бы, чтобы дать первый импульс застывшей экономике. По нашей оценке, необходимо добавить в экономику кредитов не менее чем на полтора триллиона рублей (для сравнения, объем инвестиций в стране - около 16 триллионов).

Это означает, что мы можем выйти на целевые уровни экономического роста (4-5 процентов) не через годы болезненных реформ, а в очень короткие сроки, потому что есть сектора, которые уже сегодня способны выйти на мировые рынки и есть еще больше отраслей, которые могут быть конкурентоспособными при минимальной поддержке.

Даже четверти валютных резервов (432 миллиарда долларов) хватило бы, чтобы дать импульс экономике

А как же реформы? Они нужны, но речь не о том, чтобы снова провести повальную приватизацию или повальную национализацию, а о точечных, очень конкретных мерах на уровне отдельных секторов, отраслей, крупных межотраслевых комплексов и регионов для роста доходов.

Второй беспроигрышный рецепт - повышение зарплат. Есть устоявшееся мнение о том, что их можно увеличивать только по мере роста производительности труда. В условиях экономического роста это в основном верно, но в период стабилизационный (как сейчас в России) нужно иметь в виду, что производительность считается как выработка на одного занятого, и она падает, когда сжимаются объемы производства. Кроме того, Генри Форд собственными успехами еще сто лет назад доказал, что высокая зарплата может быть сама по себе условием высокой производительности, она повышает спрос и тем самым увеличивает производство.