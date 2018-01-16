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Рубрика: Происшествия

Ударил и сел

За побои наказывать станут гораздо строже
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7471 (8)

Министерство внутренних дел России в срок до 1 июня проработает вопрос об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) наказания в виде штрафа за побои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр полицейского ведомства. Отмечается, что соответствующее поручение министерством ранее было получено из правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ранее сообщалось, что этот же вопрос поручено проработать и министерству юстиции.

За побои суды наказывают в основном штрафами, предлагается исключительно арестом или обязательными работами. Фото: depositphotos.com За побои суды наказывают в основном штрафами, предлагается исключительно арестом или обязательными работами. Фото: depositphotos.com
За побои суды наказывают в основном штрафами, предлагается исключительно арестом или обязательными работами. Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев недавно сообщал, что за 3 квартала прошлого года сотрудниками полиции пресечено почти 164,5 тысячи правонарушений и расследовано более 7 тысяч преступлений по фактам нанесения побоев. Глава МВД обращал внимание на статистику, согласно которой в более чем 70 процентах случаев по административным делам о побоях суды назначают виновным штраф. А это, по словам Колокольцева, не является серьезным сдерживающим фактором. Кроме того, когда речь идет о близких, то получается, что на семью накладывается еще и дополнительная финансовая нагрузка, отметил министр.

Фото: depositphotos.com
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Другие же меры наказаний по статье КоАП о побоях - административный арест и обязательные работы - назначаются, проанализировали в МВД, редко.

Напомним, год назад Госдума приняла закон о переводе такого состава преступления как побои, нанесенные близким родственникам, из Уголовного кодекса в административные правонарушения. Правда только в случаях, когда такой проступок совершен впервые и пострадавшему не нанесено никаких травм. Сама уголовная статья о побоях была декриминализирована еще раньше - летом 2016 года.

Сегодня в статье 6.1.1 КоАП "побои" в качестве наказаний предусмотрены административный штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Предлагается исключить штраф, чтобы за побои виновный обязательно отправлялся либо под арест, либо на работы.

Как уголовное преступление побои будут квалифицированы, если они нанесены повторно, а также если установлено, что драчун руководствовался "хулиганскими побуждениями, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

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