Застрявших в Малайзии туристов эвакуируют на военном корабле

Власти Малайзии направили корабль ВМС для эвакуации туристов с восточного побережья страны.

На небольшом курортном острове Тиоман, который пользуется популярностью у иностранцев, застряли 90 человек. Они не могут вернуться домой из-за непогоды. Паромы перестали ходить еще 11 января, так как высота волн превышает 5 метров.

Сезон муссонов в этом районе продолжается с октября по март. В этот период наблюдается заметное снижение туристического потока, но некоторые все-таки решаются на путешествие.

Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок, сообщает ТАСС.