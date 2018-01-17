Американцам запретили инвестиции в криптовалюту Венесуэлы

Жителям США запретили инвестировать в новую криптовалюту Венесуэлы "петро". Такие финансовые вложения могут расценить как нарушение санкций, наложенных на южноамериканское государство, передает РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первых ста миллионов новой национальной криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы.

Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила пять миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости виртуальной валюты.