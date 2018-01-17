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Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию" 21:17
Посол Латвии подтвердил наличие черных списков журналистов из России 21:02
Улюкаев занялся в СИЗО гимнастикой по собственной системе 21:01
В России заложено первое круизное судно 20:25
МИД РФ: Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг корейской проблемы 20:12
На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда 20:02
В Сирии погиб военный корреспондент 20:00
Пьяный полицейский на Porsche протаранил забор резиденции Назарбаева 19:37
Посольство РФ в США пообещало ответ на притеснения российских СМИ 19:35
Семьи пенсионеров и инвалидов могут освободить от платы за капремонт 19:21
Дмитрий Алиев: Прямо перед прокатом порвался шнурок на ботинке 19:11
РУСАДА изучит факт массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске 19:07
Путин пообещал малым городам пять миллиардов 18:51
Костромского экс-полицейского арестовали за "убийство чести" 18:50
Родители московских школьников смогут на референдуме проголосовать по вопросам образования 18:46
В Польше двое мужчин получили сроки за антивоенную акцию у Освенцима 18:40
Дополнительные деньги на благоустройство получат 60 городов 18:38
Петербургские родители стали называть детей Летисеями и Ведамирами 18:28
В Мосгортрансе опровергли пожар в автобусе 18:26
Российский фигурист выиграл малую серебряную медаль на ЧЕ в Москве 18:25
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Умерла актриса, накануне потерявшая всю свою семью в ДТП 18:18
Меркель отказалась пересматривать договоренности по формированию правительства 18:12
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Овен

Новые перспективные проекты откроют вам прямой путь к повышению, а деловые контакты и финансовые вложения принесут значительную прибыль.

Телец

Любое дело, начатое сегодня, будет выигрышным и быстро принесет плоды. От вас потребуется проявить изобретательность и даже хитрость.

Близнецы

Сегодня сложившаяся ситуация будет требовать от вас нестандартных решений.

Рак

Удача улыбнется тем, кто умеет выбирать посильные задачи и не пытается перевернуть мир.

Лев

Этот день принесет глубокие переживания, но в то же время даст возможность осознать свои ошибки и исправить их.

Дева

Вы будете успешны, если проявите трудолюбие и добросовестность.

Весы

Для того чтобы обеспечить себе спокойствие и процветание, придется проявить выдержку.

Скорпион

Велика вероятность, что вы сможете улучшить свое финансовое положение, добиться прогресса в делах.

Стрелец

Не стоит рисковать и заниматься коммерцией: это день экономии и бережливости.

Козерог

Вы можете влипнуть в историю - стать участниками рискованных предприятий или явных авантюр.

Водолей

Вы можете стать жертвой интриг или обмана со стороны тех, кому вы до сего дня доверяли.

Рыбы

Особых изменений в вашей жизни не ожидается. Помните, стабильность - это тоже хорошо.

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