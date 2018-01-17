Овен
Новые перспективные проекты откроют вам прямой путь к повышению, а деловые контакты и финансовые вложения принесут значительную прибыль.
Телец
Любое дело, начатое сегодня, будет выигрышным и быстро принесет плоды. От вас потребуется проявить изобретательность и даже хитрость.
Близнецы
Сегодня сложившаяся ситуация будет требовать от вас нестандартных решений.
Рак
Удача улыбнется тем, кто умеет выбирать посильные задачи и не пытается перевернуть мир.
Лев
Этот день принесет глубокие переживания, но в то же время даст возможность осознать свои ошибки и исправить их.
Дева
Вы будете успешны, если проявите трудолюбие и добросовестность.
Весы
Для того чтобы обеспечить себе спокойствие и процветание, придется проявить выдержку.
Скорпион
Велика вероятность, что вы сможете улучшить свое финансовое положение, добиться прогресса в делах.
Стрелец
Не стоит рисковать и заниматься коммерцией: это день экономии и бережливости.
Козерог
Вы можете влипнуть в историю - стать участниками рискованных предприятий или явных авантюр.
Водолей
Вы можете стать жертвой интриг или обмана со стороны тех, кому вы до сего дня доверяли.
Рыбы
Особых изменений в вашей жизни не ожидается. Помните, стабильность - это тоже хорошо.