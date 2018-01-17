Овен

Новые перспективные проекты откроют вам прямой путь к повышению, а деловые контакты и финансовые вложения принесут значительную прибыль.

Телец

Любое дело, начатое сегодня, будет выигрышным и быстро принесет плоды. От вас потребуется проявить изобретательность и даже хитрость.

Близнецы

Сегодня сложившаяся ситуация будет требовать от вас нестандартных решений.

Рак

Удача улыбнется тем, кто умеет выбирать посильные задачи и не пытается перевернуть мир.

Лев

Этот день принесет глубокие переживания, но в то же время даст возможность осознать свои ошибки и исправить их.

Дева

Вы будете успешны, если проявите трудолюбие и добросовестность.

Весы

Для того чтобы обеспечить себе спокойствие и процветание, придется проявить выдержку.

Скорпион

Велика вероятность, что вы сможете улучшить свое финансовое положение, добиться прогресса в делах.

Стрелец

Не стоит рисковать и заниматься коммерцией: это день экономии и бережливости.

Козерог

Вы можете влипнуть в историю - стать участниками рискованных предприятий или явных авантюр.

Водолей

Вы можете стать жертвой интриг или обмана со стороны тех, кому вы до сего дня доверяли.

Рыбы

Особых изменений в вашей жизни не ожидается. Помните, стабильность - это тоже хорошо.