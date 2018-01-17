Белый дом: Трампа любят за неполиткорректность

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президента США Дональда Трампа американцы любят за неполиткорректность и жесткие высказывания. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Белого дома, американский лидер "не робот". "Он тот, кто называет вещи своими именами, и иногда он использует жесткие выражения", - подчеркнула она.

Ранее Трамп назвал развивающиеся страны "грязными дырами". Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Впоследствии американский лидер утверждал, что не произносил приписанные ему грубые слова.